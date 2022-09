NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im dritten Quartal dürften die Gewinne der Ölkonzerne erstmals seit sechs Quartalen nicht weiter steigen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Enis Verträge mit Russland würden vom Markt zu Unrecht als Problem angesehen./jcf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2022 / 15:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2022 / 19:00 / ET



