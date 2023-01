ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Schlussquartal sollte für die europäischen Öl- und Gaskonzerne das schwächste Quartal im insgesamt hervorragenden vergangenen Jahr gewesen sein, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. 2023 rechnet er mit einer Normalisierung des Konjunkturumfelds, das aber weiter stützen sollte. Die Bewertungen seien trotz des Anstiegs seit 2022 immer noch attraktiv. In Europa ist Eni vor OMV Patricots Favorit, und unter den Branchenriesen steht Shell in seiner Gunst weit oben./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 04:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 04:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.