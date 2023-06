FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,80 Euro belassen. Der Kaufpreis für die vom Ölkonzern und seinem Branchenkollegen Var Energi geplante Übernahme von Neptune Energy liege mit rund 4,9 Milliarden US-Dollar unter seinen Erwartungen, schrieb Analyst James Hubbard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Nachrichtenagentur Bloomberg habe zuvor eine Spanne von 5 bis 6 Milliarden Dollar genannt./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 06:42 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.