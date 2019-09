HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eni von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 18,00 auf 15,50 Euro gesenkt. Grund für das neue Votum seien die trüberen Konjunkturaussichten, schrieb Analyst Henry Tarr in einer Studie vom Freitagnachmittag zur Ölbranche. Mit Blick auf das zweite Halbjahr sei er angesichts des schwachen Gaspreisumfelds zusammen mit schwächeren Ölpreis-Annahmen nun neutraler eingestellt./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.