LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Eni von 14,75 auf 9,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund der verdüsterten Konjunkturaussichten und des rasanten Ölpreisverfalls habe er seine Prognosen für die wichtigen Ölkonzerne deutlich reduziert, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Großteil der Sektorunternehmen biete aber nach wie vor Wertpotenzial. Insofern könnten erste Signale einer volkswirtschaftlichen Wiederbelebung zu markanten Kurssprüngen führen. Seine bevorzugten Branchenwerte sind BP und Total./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



