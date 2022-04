NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine mittelfristigen Schätzungen für den Gewinn je Aktie des italienischen Mineralöl- und Energiekonzerns. Der Experte begründete dies mit höheren Erwartungen an das globale Gas- und Energiegeschäft, zudem dürften die Gaspreise stärker steigen als zunächst von ihm gedacht./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 11:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 11:31 / EDT



