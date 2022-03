NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 19,50 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vom Kapitalmarkttag des Ölkonzerns müsse ein gemischtes Fazit gezogen werden, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte im Nachgang seine Erwartungen an das Nettoeinkommen. Die Aktie habe aber viel Potenzial und die Voraussetzung, dass Eni für Anleger eine besonders hohe Rendite abwirft, bleibe gut./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2022 / 22:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.