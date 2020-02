NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das vierte Quartal sei schwach ausgefallen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders im verarbeitenden Bereich habe der Ölkonzern schwach abgeschnitten. Das Unternehmen habe in der Vergleichsgruppe eine der höchsten Schuldenstände. Angesichts der jüngsten Ölpreisschwäche dürften die Konsensschätzungen weiter sinken./mf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 02:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 02:37 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.