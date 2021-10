NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach Plänen zum Börsengang der vor kurzem zusammengelegte Sparte "Gas & Power Retail and Renewables" auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Versorger habe nun seine früher gemachten Aussagen bekräftigt und wolle mit diesem Schritt seinen hohen Konglomeratsabschlag verringern, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Sollte die Transaktion erfolgreich sein, sei zu erwarten, dass viele Branchenkollegen Eni nacheifern werden./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 11:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 12:09 / EDT



