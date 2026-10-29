E.ON Aktie
|19,02EUR
|0,26EUR
|1,39%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Energiekonzerns am 11. November dürften eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seinem Ausblick. Er sieht den Überschuss bei 211 Millionen Euro./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,77 €
|
Abst. Kursziel*:
20,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,38%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
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|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|19,02
|1,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG