NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach einem Treffen mit dem Finanzchef des Versorgers auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Marc Spieker habe sich zuversichtlich bezüglich der Synergieziele und des Erhalts der Bonitätseinstufung geäußert, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem neuen längerfristigen Ausblick sei am Kapitalmarkttag im März kommenden Jahres zu rechnen. Für nPower gebe es derweil eine passende Strategie, die allerdings Zeit brauche./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 06:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2019 / 06:58 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.