NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Die vom Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, eingeräumten Renditesteigerungen auf Investitionen der Netzbetreiber dürften dem Energiekonzern höhere Vorsteuergewinne einbringen als bisher erwartet, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bis 2027 rechnet er mit zusammengenommen 150 Millionen Euro mehr./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 09:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



