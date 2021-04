EON SE Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Eon von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 10,00 auf 10,40 Euro angehoben. Der Energiekonzern könne in den Sparten Netze und Vertrieb von der Energiewende profitieren, allerdings nur unterproportional im Sektorvergleich, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend weise die Aktie auf Sicht von zwölf Monaten eine Underperformance zum europäischen Versorgerindex auf./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 09:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / 11:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.