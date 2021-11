FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Eon nach dem Kapitalmarkttag des Energieversorgers von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 13,00 auf 11,70 Euro gesenkt. Zwar werde auch Eon ein Profiteur der Energiewende sein,was aber bereits in der Bewertung weitgehend berücksichtigt sei, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim Thema Dividende und Gewinnwachstum habe das Management es nicht geschafft, sich positiv von der Konkurrenz abzusetzen. Er sieht bessere Investmentchancen im Sektor./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / 16:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2021 / 16:30 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.