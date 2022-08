NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um drei Prozent über der Markterwartung, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Hier habe sich vor allem das Segment Customer Solutions positiv ausgewirkt. Nach einem Minus von 1,4 Milliarden Euro zum Ende des ersten Quartals sei der Free Cashflow zum Ende des zweiten Quartals wieder positiv./bek/gl



