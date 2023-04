NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Stromnetze böten enormes Wachstum und Investitionschancen vor allem in Europa, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Eon sei gut positioniert, um davon zu profitieren./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 20:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2023 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.