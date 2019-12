NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 8,95 auf 9,70 Euro angehoben. Nachdem die Erwartungen an die Nettoschulden auf eine gesündere Basis gestellt wurden, dürfte sich der Fokus der Anleger fortan auf die Dividendenrendite des Energiekonzerns verlagern, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Jetzt seien diesbezügliche Erfolge entscheidend. Gandolfi sieht nach wie vor Risiken und bleibt deshalb neutral./tih/ag



