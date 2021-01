NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon mit "Neutral" und einem Kursziel von 10 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Dem Energiekonzern dürfte 2021 nicht gerade daran gelegen sei, eine hohe Profitabilität zu erzielen, um einen günstigeren Ausgang der regulatorischen Überprüfung der Stromnetze zu erreichen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Solch ein Verhalten dürfte aber auf der Stimmung der Anleger lasten. Zudem sei die Vorhersagbarkeit der Profitabilität der Stromnetze nicht gerade hoch angesichts der sich beschleunigenden Energiewende sowie bereits hoher Strompreise in Deutschland./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 17:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.