NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 13,25 auf 13,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die ambitionierten Klimaziele Deutschlands für 2030, einhergehend mit der zunehmenden Elektrifizierung der Wirtschaft und die Ungleichgewichte, die dies im Stromsystem auslösen könnte - nämlich etwa Stromknappheit - dürften Versorgern deutliches Aufwärtspotenzial bieten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu deutschen Energieunternehmen. Für Eon hob er seine Ergebnisschätzungen je Akte bis 2027 an./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 22:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST





