NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Das Risiko-Ertragsverhältnis bei Energieaktien bliebe auch mit einer möglichen britischen Sondersteuer auf Übergewinne der Branche infolge der gestiegenen Energiepreise positiv, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der aktuelle Superzyklus gleiche die Belastungen aus. Seine wichtigsten positiven Anlageurteile für auf Großbritannien ausgerichtete Unternehmen sind im Öl- und Gasbereich unter anderem Shell und BP sowie im Versorgerbereich RWE und Drax./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 23:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 01:37 / BST



