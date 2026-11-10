E.ON Aktie

19,18EUR 0,04EUR 0,21%
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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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10.11.2026 07:51:59

EON SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,20 Euro auf "Outperform" belassen. Bartlomiej Kubicki beschäftigte sich am Montag mit Gasnetzen - in einem Umfeld strukturell langfristig nachlassender Nachfrage. Die Wachstumsaussichten in diesem Bereich seien daher begrenzt, doch für die Energiesicherheit und die Systemflexibilität blieben die Infrastrukturen unverzichtbar. Italgas und Snam seien für die noch verbleibenden Wachstumschancen am besten positioniert./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Outperform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
20,20 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19,15 € 		Abst. Kursziel*:
5,48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
19,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,35%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:51 E.ON Outperform Bernstein Research
09.11.26 E.ON Equal-weight Morgan Stanley
05.11.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 19,19 0,29% E.ON SE

Aktuelle Aktienanalysen

08:53 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:32 HUGO BOSS Sell Deutsche Bank AG
08:30 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:23 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:20 Danone Outperform Bernstein Research
08:19 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
08:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:16 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
08:16 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08:14 Unilever Outperform Bernstein Research
08:13 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:51 E.ON Outperform Bernstein Research
07:51 GEA Buy UBS AG
07:50 Engie Outperform Bernstein Research
07:49 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
07:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
07:30 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07:25 GEA Market-Perform Bernstein Research
07:24 LANXESS Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 BAT Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 GEA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
07:16 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
07:08 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:02 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
06:20 Renault Buy Jefferies & Company Inc.
06:18 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.11.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 GEA Halten DZ BANK
09.11.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
09.11.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
09.11.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.11.26 Walmart Buy UBS AG
09.11.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
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