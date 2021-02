ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Eon von 10,60 auf 10,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere vor allem die niedrigere Bewertung des deutschen Netzwerkgeschäfts, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Montag vorliegenden Studie. Serwinowska rechnet in dieser Sparte mit einem steigenden Investitionsbedarf. Alte Anlagen müssten ersetzt werden, zudem müsse das Netz an die Erzeuger erneuerbarer Energien angeschlossen werden./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 04:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



