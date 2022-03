NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen. Sie habe verschiedene Szenarien für den deutschen Stromerzeugungsmix analysiert, da Deutschland als größter Importeur von russischem Erdgas sich aus dieser Abhängigkeit lösen, zugleich aber sein Netto-Null-Ziel in Sachen CO?-Emissionen erreichen müsse, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Versorgern. Eon profitiere zwar nicht direkt, da die Bundesregierung eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken über 2022 hinaus ablehne, doch mittel- bis langfristig gebe es Chancen. Eon dürfte dann von höheren Investitionen in seine Netze profitieren, schrieb sie weiter und verwies auf den beschleunigten Ausbau von Onshore-Wind- und Solarenergie./ck/gl



