LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eon von 9,50 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Peter Crampton hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine bereinigten Gewinnschätzungen je Aktie für 2019 und 2020 um bis zu 10 Prozent an. Er berücksichtigt damit die neuen Zielsetzungen des Energiekonzerns. Das höhere Kursziel stehe auch im Zusammenhang mit niedrigeren Schulden und einem erfreulichen Lösungsansatz für die britische Tochter NPower./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2019 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2019 / 18:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.