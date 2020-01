LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Eine Zwangsabfindung der Innogy-Minderheitsaktionäre nach der Übernahme des Ökostromanbieters sei die vordringliche Option, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Energiekonzerns sei trotz ihres guten Laufs in den vergangenen Monaten unterbewertet./edh/tih



