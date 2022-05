LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis sei im ersten Quartal etwas hinter den Erwartungen geblieben, dies sollte für den Energiekonzern aber den Tiefpunkt bedeuten mit einer schrittweisen Erholung in den Folgequartalen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach sollten Anleger ihren Fokus auch mehr auf bestätigte Ziele für das laufende Jahr und 2026 legen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.