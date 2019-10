NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon vor Bekanntgabe der Neunmonatszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 8,95 Euro belassen. Nach Ansicht von Analyst Alberto Gandolfi könnte am Markt übersehen werden, dass der Nettoverlust des Versorgers optisch enttäuschen kann, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. In diesen würden nämlich nur zehn Tage der Gewinnkonsolidierung durch die Übernahme von Innogy einfließen, aber 20 Prozent Aktienverwässerung (EPS) durch die Kapitalerhöhung./ck/ajx



