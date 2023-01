NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel auf 9,50 Euro belassen. Europäische Energie-Aktien sollten den Gesamtmarkt 2023 abhängen, weil aus dem Gegenwind im vergangenen Jahr wohl Rückenwind werde, schrieb Analyst Robert Pulleyn in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei dürften der defensive Charakter der Papiere und nachlassende regulatorische Eingriffe maßgeblich sein. Allerdings sei es angebracht, selektiv auf die richtigen Aktien mit individuellen Kurstreibern zu setzen. SSE, Severn Trent und Veolia sind seine "Top Picks", während er für zahlreiche Unternehmen wie RWE auch positiv gestimmt bleibt. Eon stufte er jedoch ab aus Bewertungsgründen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023



