Erste Group Bank Aktie
|107,40EUR
|-1,00EUR
|-0,92%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank buy
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 131 Euro für die Aktien der Erste Group bestätigt. Auch das Anlagevotum "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner unverändert belassen.
Begründet wird die Einschätzung damit, dass die Erste Group, ein starkes drittes Quartal hingelegt hat. Dabei lag der Nettogewinn vier Prozent über den Erwartungen. Zufrieden zeigen sich die Experten auch mit der angehobenen Prognose. Durch das Übernahmeangebot für die Polen-Tochter deute sich außerdem ein Rentabilitätsschub an, heißt es in der Analyse.
Angehoben wurden die Erwartungen beim Gewinn je Aktie. So erwarten die Deutsche Bank-Analysten jetzt 10,08 Euro (zuvor 10,03) Euro für 2026 sowie 11,84 (zuvor 11,72) bzw. 13,17 (zuvor 13,04) Euro für die beiden Folgejahre.
Am Montag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 107,70 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.
moe/mik
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0035 2026-11-02/12:00
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG buy
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
131,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
107,80 €
|
Abst. Kursziel*:
21,52%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
107,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,09%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
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30.10.26
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30.10.26
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|
30.10.26
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30.10.26
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|19.10.26
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|04.11.24
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|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
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|01.02.21
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Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|107,30
|-1,01%
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|DZ BANK
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|12:32
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|UBS AG
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|12:31
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|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
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|12:17
|Volkswagen Buy
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|12:14
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|11:21
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|Ryanair Outperform
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|10:06
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|10:03
|Ryanair Overweight
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|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|FUCHS Hold
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|09:55
|Unilever Hold
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|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|09:42
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|09:35
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|Bernstein Research
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|08:51
|SAFRAN Buy
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|07:44
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