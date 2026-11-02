Erste Group Bank Aktie

107,40EUR -1,00EUR -0,92%
Erste Group Bank ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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02.11.2026 12:00:00

Erste Group Bank buy

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 131 Euro für die Aktien der Erste Group bestätigt. Auch das Anlagevotum "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner unverändert belassen.

Begründet wird die Einschätzung damit, dass die Erste Group, ein starkes drittes Quartal hingelegt hat. Dabei lag der Nettogewinn vier Prozent über den Erwartungen. Zufrieden zeigen sich die Experten auch mit der angehobenen Prognose. Durch das Übernahmeangebot für die Polen-Tochter deute sich außerdem ein Rentabilitätsschub an, heißt es in der Analyse.

Angehoben wurden die Erwartungen beim Gewinn je Aktie. So erwarten die Deutsche Bank-Analysten jetzt 10,08 Euro (zuvor 10,03) Euro für 2026 sowie 11,84 (zuvor 11,72) bzw. 13,17 (zuvor 13,04) Euro für die beiden Folgejahre.

Am Montag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 107,70 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.

moe/mik

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0035 2026-11-02/12:00

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG buy
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
107,80 € 		Abst. Kursziel*:
21,52%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
107,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,09%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 107,30 -1,01% Erste Group Bank AG

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