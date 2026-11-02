Erste Group Bank Aktie
|108,00EUR
|-0,40EUR
|-0,37%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank kaufen
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group nach guten Quartalszahlen leicht von 136 auf 137 Euro hinaufgesetzt. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt.
Der Nettogewinn im dritten Quartal hat die Erwartungen, gestützt auf ein operatives Rekordergebnis, um 4 Prozent übertroffen, schreiben die Experten von Barclays in ihrer Analyse. Außerdem sei die Prognose (exklusive Polen) erneut angehoben worden. Das am 2. November gestartete Übernahmeangebot für die polnische Tochter ziele auf einen Anteil von mehr als 50 Prozent. Bei Barclays geht man von einer geringeren Annahmequote aus, was Spielraum für höhere Ausschüttungen lasse.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 10,71 (zuvor 10,55) Euro für 2026 sowie 12,34 (zuvor 12,28) bzw. 14,04 (zuvor 13,95) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,30 Euro für 2026 sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Montag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 107,70 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/mik
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0018 2026-11-02/10:22
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
137,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
107,80 €
|
Abst. Kursziel*:
27,09%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
107,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,44%
|
Analyst Name::
Krishnenda Dubey
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
09:28
|Montagshandel in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Wien: ATX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.26
|Erste Group-Aktie im Plus: Gewinn gesteigert - Integration der Erste Bank Polska planmäßig verlaufen (APA)
|
30.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Wien: ATX sackt ab (finanzen.at)
|
30.10.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Wien: ATX Prime fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
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|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|107,80
|-0,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:13
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:42
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|09:35
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08:51
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:50
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:27
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|06:27
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.