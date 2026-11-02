Erste Group Bank Aktie

108,00EUR -0,40EUR -0,37%
Erste Group Bank ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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02.11.2026 10:22:00

Erste Group Bank kaufen

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group nach guten Quartalszahlen leicht von 136 auf 137 Euro hinaufgesetzt. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt.

Der Nettogewinn im dritten Quartal hat die Erwartungen, gestützt auf ein operatives Rekordergebnis, um 4 Prozent übertroffen, schreiben die Experten von Barclays in ihrer Analyse. Außerdem sei die Prognose (exklusive Polen) erneut angehoben worden. Das am 2. November gestartete Übernahmeangebot für die polnische Tochter ziele auf einen Anteil von mehr als 50 Prozent. Bei Barclays geht man von einer geringeren Annahmequote aus, was Spielraum für höhere Ausschüttungen lasse.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 10,71 (zuvor 10,55) Euro für 2026 sowie 12,34 (zuvor 12,28) bzw. 14,04 (zuvor 13,95) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,30 Euro für 2026 sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Montag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 107,70 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/mik

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0018 2026-11-02/10:22

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
107,80 € 		Abst. Kursziel*:
27,09%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
107,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,44%
Analyst Name::
Krishnenda Dubey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 107,80 -0,55% Erste Group Bank AG

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09:44 Ryanair Outperform Bernstein Research
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07:40 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:27 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:20 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
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07:02 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:50 BAT Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:27 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
06:27 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
06:26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
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30.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
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30.10.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
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