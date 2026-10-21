EssilorLuxottica Aktie

174,05EUR 11,85EUR 7,31%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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21.10.2026 13:12:17

EssilorLuxottica Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Quartalszahlen von 247 auf 244 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brillenkonzern habe umsatzseitig positiv überrascht, und das robuste traditionelle Geschäft sei schwer zu ignorieren, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch im laufenden Schlussquartal sei bislang keine Abschwächung in Sicht, was den Bewertungsabschlag ungerechtfertigt erscheinen lasse./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 01:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
244,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
172,85 € 		Abst. Kursziel*:
41,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
174,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,19%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
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13:12 EssilorLuxottica Buy UBS AG
10:24 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:19 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 174,05 7,31% EssilorLuxottica

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16:56 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:49 SpaceX Verkaufen DZ BANK
16:45 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
16:45 Salesforce Neutral UBS AG
16:44 Netflix Buy UBS AG
16:43 Iberdrola Halten DZ BANK
16:42 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
15:13 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:46 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:45 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:40 Engie Outperform Bernstein Research
14:40 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:38 Apple Neutral UBS AG
14:25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
14:24 Scout24 Outperform Bernstein Research
14:23 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
14:23 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
14:18 ABB Market-Perform Bernstein Research
14:17 Michelin Outperform Bernstein Research
14:15 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
13:45 Netflix Outperform Bernstein Research
13:44 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
13:42 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:39 Porsche Automobil Hold Warburg Research
13:37 Tesla Outperform RBC Capital Markets
13:37 SpaceX Overweight Barclays Capital
13:35 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
13:32 Alphabet C Kaufen DZ BANK
13:30 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
13:30 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:29 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:28 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
13:22 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
13:21 SFC Energy Buy Warburg Research
13:19 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:17 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
13:12 EssilorLuxottica Buy UBS AG
13:10 TotalEnergies Buy UBS AG
13:10 Eni Buy UBS AG
13:10 Shell Neutral UBS AG
13:09 BP Buy UBS AG
13:03 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:03 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:59 LEG Immobilien Buy UBS AG
12:58 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
12:55 Deutsche Börse Neutral UBS AG
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