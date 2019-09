ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat EssilorLuxottica von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 145 Euro angehoben. Das Wachstum des Brillenkonzerns und die erzielbaren Synergien aus der jüngsten Fusion von Essilor mit Luxottica würden am Markt unterschätzt, schrieb Analystin Julie Zhuang in einer am Montag vorliegenden Studie. Technische Innovationen und Eigenmarken dürften für überlegenes Wachstum sorgen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 03:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



