NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Brillenhersteller habe nach vorangegangenen Medienberichten bestätigt, dass die EU-Wettbewerbsbehörde mit Blick auf die geplante Übernahme des niederländischen Optiker-Kette GrandVision Anhaltspunkte einer Wettbewerbsverzerrung sehe, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Übernahme dürfte damit schwieriger werden. Und auch wenn der Schritt strategisch sinnvoll sei, hätten sich doch die Perspektiven für Teile des Einzelhandel seit Juli 2019 deutlich eingetrübt. Sollten die Deal-Bedingungen nicht besser werden und die EU zu hohe Forderungen zur Beilegung ihrer Wettbewerbsbedenken stellen, würden die Chancen steigen, dass EssilorLuxottica von der Kaufabsicht Abstand nimmt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 12:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 12:37 / ET



