EssilorLuxottica Aktie
|171,70EUR
|9,50EUR
|5,86%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 165 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des dritten Quartals hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Richard Felton am Dienstagabend. Getragen werde der Optikkonzern vom robusten Kerngeschäft. Smartbrillen hätten etwas weniger dazu beigetragen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
170,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
171,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
171,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,99%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|171,25
|5,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital