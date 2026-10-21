EssilorLuxottica Aktie

171,70EUR 9,50EUR 5,86%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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21.10.2026 10:18:11

EssilorLuxottica Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 165 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des dritten Quartals hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Richard Felton am Dienstagabend. Getragen werde der Optikkonzern vom robusten Kerngeschäft. Smartbrillen hätten etwas weniger dazu beigetragen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
170,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
171,20 € 		Abst. Kursziel*:
-0,70%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
171,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,99%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:24 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:19 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
10:18 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 171,25 5,58% EssilorLuxottica

Aktuelle Aktienanalysen

10:31 Richemont Outperform RBC Capital Markets
10:27 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
10:24 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:24 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
10:22 Enel Hold Deutsche Bank AG
10:22 ABB Hold Deutsche Bank AG
10:21 Engie Buy Deutsche Bank AG
10:20 Michelin Buy Deutsche Bank AG
10:19 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
10:18 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:17 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:16 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
10:12 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
10:12 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10:11 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
10:11 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:10 KRONES Buy Deutsche Bank AG
10:09 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:06 E.ON Outperform Bernstein Research
09:50 AMAG neutral Erste Group Bank
09:02 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09:01 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:32 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
20.10.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
20.10.26 Santander Overweight Barclays Capital
20.10.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
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