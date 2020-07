ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 112 auf 119 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Brillenhersteller habe das Schlimmste wohl hinter sich, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da etwa 70 Prozent der Umsätze mit medizinisch eher notwendigen Produkten erzielt würden, erwartet sie deutliche Nachholeffekte nach dem Corona-Lockdown./ag/mis



