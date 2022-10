NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Das Management des Brillenkonzerns rechne auch in einem Rezessionsszenario mit einer recht robusten Entwicklung, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie. Die auf Brillen und Linsen angewiesenen Kunden könnten ihre Käufe höchstens etwas aufschieben, aber nicht stornieren./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.