NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica im Zuge einer korrigierten Studie vom 3. März 2023 von 185 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dieser Bericht korrigiere Fehler, die er in zuvor veröffentlichten Finanzprognosen zu Minderheitsbeteiligungen festgestellt habe, räumte Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Ergänzungsstudie ein. Daraus resultiere das neue Kursziel für die Aktie des Brillenkonzerns./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 13:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 13:11 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.