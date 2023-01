NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat EssilorLuxottica von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 150 auf 155 Euro angehoben. Analyst Piral Dadhania begründete sein neues Anlagevotum mit seinen Erwartungen eines schwächeren US-Dollars, eines geringeren China-Engagements und eines moderateren Umsatzwachstums des Brillenkonzerns im Jahr 2023. Das gestiegene Kursziel reflektiere seine geänderten Cashflow-Annahmen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 18:55 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.