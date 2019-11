ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Euronext angesichts eines möglichen Kaufangebots für den spanischen Börsenbetreiber BME auf "Sell" belassen. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Euronext angesichts eines möglichen Kaufangebots für den spanischen Börsenbetreiber BME auf "Sell" belassen. Sas Kursziel bleibt 66 Euro. Sollte die Euronext den von der schweizerischen Six für die BME gebotenen Preis von 34 Euro je BME-Aktie egalisieren, so würde der Gewinn je Aktie der Euronext im Jahr drei nach einer solchen Übernahme um 3 bis 23 Prozent steigen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diesen Werten lägen drei unterschiedliche Wachstumsszenarien zugrunde. Letztlich werde es der Euronext aber wohl schwer fallen, die Schweizer bei der BME auszustechen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2019 / 05:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.