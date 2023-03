FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat für Evonik nach Quartalszahlen ein Kursziel von 27 Euro genannt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns sei überraschend schwach ausgefallen, was aber auf einen Einmaleffekt zurückgehe, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dagegen hätten die starken Preise die gestiegenen Kosten kompensiert, und auch der freie Barmittelzufluss sei deutlich gestiegen. Die Konsensschätzung für das diesjährige Ebitda liege etwa in der Mitte der Unternehmenszielspanne, weshalb sich an ihr wenig ändern sollte./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.