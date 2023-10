HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik vor Quartalszahlen von 23 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie die meisten europäischen Chemiekonzerne habe auch der Methionin-Hersteller mit den negativen Auswirkungen hoher Energiekosten, steigender Personalkosten sowie einer schwachen Grundnachfrage zu kämpfen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Infolge der im Jahresvergleich niedrigeren Kapazitätsauslastung seien die Stückkosten gestiegen, was die Rentabilität beeinträchtigt haben dürfte./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.