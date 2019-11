HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Konjunkturabschwächung sei jedoch der Umsatzausblick für das Gesamtjahr gesenkt worden und auch für 2020 sei keine durchgreifende Besserung in Sicht./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 12:33 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 12:51 / MEZ



