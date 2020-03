HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Evonik nach Jahreszahlen von 24 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Geschäft habe sich 2019 angesichts gewachsener Herausforderungen erstaunlich robust entwickelt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank der Einbeziehung des jüngst übernommenen US-Unternehmens PeroxyChem habe das Management auch für 2020 relativ stabile Umsätze und Ergebnisse in Aussicht gestellt. Ein erheblicher Unsicherheitsfaktor seien mögliche Auswirkungen der Corona-Krise, wobei Evonik als einer der führenden Hersteller von Wirkstoffen für Desinfektionsmittel auch positive Umsatz-und Ergebniseffekte erwarten könne./kro/tih



