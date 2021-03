FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Evonik nach vorgelegten Zahlen und einem ersten Ausblick auf 2021 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der faire Wert wurde auf 31 Euro je Aktie belassen. Der Spezialchemiekonzern habe 2020 im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen und sei gut in das laufende Jahr gestartet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Bis Mitte 2021 soll das margenschwache Geschäft mit Superabsorbern zur Abspaltung vorbereitet werden. Evonik weise eine attraktive geschätzte Dividendenrendite von 4,0 Prozent auf./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 08:48 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 08:59 / MEZ





