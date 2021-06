HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Da die robuste Geschäftsentwicklung der Spezialchemiegeschäfte die Investoren zuletzt nicht sonderlich überrascht habe, müsse Evonik wohl weiter an der Umsetzung der Strategie bezüglich Verkäufen wenig profitabler Bereiche arbeiten, um den Aktienkurs weiter anzutreiben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da sich die Bewertungen im Chemiesektor für Hersteller von Massenware zuletzt deutlich erholt hätten, dürfte Evonik hier also im zweiten Halbjahr mit weiteren Verkäufen von Unternehmensteilen aktiv werden./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





