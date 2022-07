NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik von 41 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Sorgen wegen einer möglichen Rationierung von Gaslieferungen erschienen bei dem Chemiekonzern übertrieben, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die daraus resultierende Kursschwäche der Aktie sei daher eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Zechmann betonte, dass einige deutsche Standorte auf Kohle umgestellt werden könnten. So arbeitet Evonik aktuell daran, das eigene Kohlkraftwerk zur Stromerzeugung am Standort Marl wieder hochzufahren. Der Analyst setzt zudem auf staatliche Unterstützung im Fall einer Gasrationerung, da Evonik mit seinen Produkten auch stark auf Bereiche wie Lebensmittelerzeugung und Gesundheit ausgerichtet ist. Das neue Kursziel begründet der Experte mit der gesunkenen Branchenbewertung, aktuellen Marktdaten und der Rohstoffpreisentwicklung./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 16:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.