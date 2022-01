NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Im vierten Quartal des Spezialchemiekonzerns dürften sich die bislang gute Nachfrage und das günstige Preisumfeld für Methionin fortgesetzt haben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für 2022 und 2023 leicht nach oben./edh/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 06:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / 06:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.