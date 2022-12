ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Evonik von 16,50 auf 15,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein Branchenindikator zeige, dass der Preis für das von Evonik produzierte Methionin den Höhepunkt erreicht habe, schrieb Analyst Jean-Baptiste Rolland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zum Jahr 2026 dürften die Produktionskapazitäten für die auch in Tiernahrung enthaltene Aminosäure um mehr als 40 Prozent steigen./bek/edh



