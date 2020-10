MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evotec anlässlich einer ausgeweiteten Forschungspartnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb in puncto Alzheimer-Erkrankungen auf "Add" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Entwicklungsplattform iPSC des Hamburger Wirkstoffforschers erweise sich als ansprechende Alternative zu herkömmlichen Entwicklungsansätzen in der Pharmaindustrie, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schätzt das Marktvolumen für Mittel gegen neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Schizophrenie insgesamt auf über 60 Milliarden US-Dollar./edh/bek/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 08:15 / CEST

