HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evotec mit "Buy" und einem Kursziel von 51 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sei ein global führender Dienstleister im Bereich der Entdeckung von Wirkstoffen und der Entwicklung von Medikamenten, lobte Analyst Igor Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während die Effizienz von Pharmakonzernen im Forschungs- und Entwicklungsprozess nachlasse, könne Evotec mit seinen Leistungen die benötigte Zeit um 30 Prozent verkürzen und die Kosten um die Hälfte senken im Vergleich zu einer Entwicklung durch Pharmakonzerne selbst./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.